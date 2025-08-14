Winston Pies Brentwood
11678 San Vicente Blvd., Los Angeles, CA
Change location
Bag
Pie + Coffee Specialty Drinks
Full Size Pie
Mini Pie
Slices
PieBites
Coffee
Tea & Matcha
Beverage
Merchandise
FS Chocolate Eclair Crunch Pie
Inspired by the childhood favorite frozen dessert! Fluffy chocolate filling topped with housemade chocolate shortcake crumble.
Ice Cream Level
Please select up to 1
Whipped Cream Level
Please select up to 1
Winston Pies Locations and Hours
Brentwood
(310) 207-5743
Open now • Closes at 9PM
Marina Del Rey
(310) 974-4743
Open now • Closes at 9PM
Studio City
(818) 850-4743
Open now • Closes at 9PM
Weho
(323) 925-4743
Open now • Closes at 11:59PM